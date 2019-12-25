Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем канале в Telegram.

"Очень приятно, что между Азербайджаном и Чечней сложились самые теплые и братские отношения, соответствующие духу взаимоотношений между Азербайджаном и Россией в целом!" - подчеркнул глава Чечни.

Кадыров пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, накануне президенту Азербайджана исполнилось 58 лет.