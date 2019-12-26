Что будет с ЕС после выхода Великобритании

В Европе существует некое табу на обсуждение вопроса о выходе государства-члена из ЕС. Но Евросоюз должен тщательно обдумать, что для него будет означать жизнь без Великобритании, пишет Тим Л. Оливер в статье Europe after a British EU withdrawal для SWP Berlin. Выход из блока противоречит основополагающей идее о том, что ЕС помогает ”заложить основы более тесного союза между народами Европы”. В Евросоюзе задумываются о выходе Великобритании только тогда, когда поднимается тема пересмотра соглашения и появляются опасения в связи с тем, что британская позиция ”выбора вариантов” может потенциально подорвать ЕС. Но если пересмотр соглашения неприемлем, может быть, лучше всего отпустить Великобританию?

Брексит ставит перед ЕС три задачи.

Во-первых, решение проблемы с Великобританией о выходе в краткосрочной перспективе. Область переговоров о выходе любого государства, особенно если в нем проживает 12,5% населения ЕС и оно составляет 15% экономической зоны блока, остается неизведанной. Заключение соглашения о выходе требует согласия Великобритании, Европейского совета и Европейского парламента. Это не означает, что блок имеет право вето на отделение Великобритании, но он может выдвигать условия соглашения и определять тип отношений после выхода.

Во-вторых, ведя диалог с Великобританией, ЕС должен начать переговоры внутри блока о том, как изменить свои институты, бюджеты и перераспределить голоса, чтобы компенсировать выход одного из наиболее весомых членов. Такие изменения, которые не просто согласовать, могут изменить баланс сил внутри ЕС, а также суть и направление политики блока. Швеция и Нидерланды, например, опасаются, что потеря крупного экономически либерального государства приведет к тому, что блок станет более ориентированным на себя и начнет тяготеть к протекционизму. Правительства крупных государств обеспокоены тем, что исчезновение большого государства приведет к тому, что меньшие государства получат превосходство. Равновесие франко-германской оси может оказаться нарушенным за счет доминирования Германии. Северные и западноевропейские государства опасаются, что выход Великобритании может подтолкнуть ЕС на юг и восток, отдалив его от северных и западных государств и лишив надежды на расширение за счет таких государств, как Турция.

С другой стороны, без самого капризного государства-члена, ЕС будет легче продвигаться к ”более тесному союзу”. С исчезновением британского вето станет проще стабилизировать евро. Еврозона может стать бесспорным ядром ЕС, облегчая путь к политическому и экономическому союзу. Социальная модель Европы, возможно, будет освобождена от попыток Великобритании ослабить ее. Европейское сотрудничество в сфере внешней политики, безопасности и обороны, хотя и ослабленное из-за потери Великобритании, также будет освобождено от возражений Лондона. Правда, все это предполагает, что Великобритания является главным препятствием на пути прогресса. Проблемы с еврозоной показали, что, даже несмотря на неучастие Лондона в переговорах, ЕС по-прежнему не может достичь солидарности и решить вопросы лидерства.

В-третьих, ЕС должен определить, что означает выход Великобритании для более широкого европейского региона и восприятия ЕС остальным миром. Здесь решающее значение будет иметь согласованный период после выхода Великобритании из ЕС. Возможны изменения в Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Европейском экономическом пространстве (ЕЭП). Вероятно, Великобритания попытается создать некий ”клуб единого рынка”, но вряд ли этой ей удастся. Страна даже может выйти из ЕЭП. Если Великобритания начнет процветать, выйдя из ЕС, а проблемы блока никуда не денутся, то новый статус Соединенного Королевства может привести к тому, что другие государства-члены поставят под сомнение свое членство, что приведет к распаду блока и подрыву нынешней модели европейской интеграции.

Если же Великобритании будет хуже без ЕС, а Европа и Еврозона стабилизируются, то Лондон может оказаться в изоляции, поскольку остальной мир будет иметь дело с более сплоченной Европой, где позиция Великобритании ниже, чем у Вашингтона и Брюсселя.

Тем не менее США и другие державы могут рассматривать выход Великобритании как очередной признак европейского раскола и упадка. Оборонное сотрудничество внутри блока может быть осложнено в рамках НАТО или ЕС. Евросоюзу также придется мириться с тем фактом, что Великобритания, несмотря на свои ограниченные полномочия, останется европейской державой, которая будет стремиться влиять на события в ЕС. Учитывая, что блоку непросто предстать единым фронтом перед такими государствами, как США или Израиль, есть ли возможность выработать единый подход к Великобритании?

Все это, конечно, не более, чем домыслы. Детальный анализ последствий Брексита для ЕС практически невозможен. Неспособность противостоять последствиям и надежда на то, что проблема исчезнет сама по себе, дают возможность контролировать ситуацию тем в Великобритании и в других странах ЕС, кто хочет, чтобы Лондон покинул блок.