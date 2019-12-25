Курорты Адыгеи рассчитывают на 100 тыс новогодних туристов

В связи с возросшим спросом на отдых и раннее бронирование номеров на курортах Адыгеи на время зимних каникул ожидают около 100 тыс отдыхающих.

"На новогодние праздники много заказов на места размещения у источников термальных вод, корпоративный и активный отдых", - рассказали в комитете Адыгеи по туризму и курортам, передает портал Юга.ру.

Ожидается, что 2019 год завершится с приростом турпотока на 2-4 %, до 460-470 тыс человек: за последние восемь лет турпоток в Адыгее удвоился.