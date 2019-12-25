Россия запускает "Северный поток-3"?
Россия может приступить к реализации газового проекта "Северный поток-3", заявил эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук.
По его словам, вероятность реализации подобного сценария высока, так как Европа заинтересована в российском газе.
Говоря о вероятном маршруте прокладки трубопровода, эксперт отметил, что "Северный поток-3" может пройти по маршруту первой и второй ниток и продлиться в сторону Великобритании мимо Нидерландов. "Британия снижает собственную добычу газа, они закрывают угольные станции. Им нужно будет больше газа, где они его будут брать?.. Уже сейчас Великобритания закупает больше газа у России через Нидерланды", - цитирует собеседника ObozTV.
Корольчук пояснил, что сжиженный газ из США и Катара обходится европейцам дороже, чем трубопроводный из России.
Вестник Кавказа
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