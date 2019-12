Советник Асада: у США нет прав на сирийскую нефть

Советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейна Шаабан считает, что Соединенные Штаты не имеют права на сирийскую нефть и предупреждает о возможных операциях против американских военных, охраняющих нефтяные месторождения. NBC News в статье U.S. has 'no right' to Syrian oil, adviser to President Assad says отмечает, что в октябре администрация президент США Дональда Трампа объявила о планах вывести около 1000 военнослужащих из Сирии, что составляет большую часть американского военного контингента в регионе. Но позже Вашингтон изменил курс, одобрив расширение военной миссии для обеспечения безопасности нефтяных месторождений в восточной части Сирии.

Бусейна Шаабан в интервью NBC News заявила: "США не имеют абсолютно никакого права на нашу нефть. Речь идет о краже". Она имела в виду заявление президента Дональда Трампа, сделанное ранее в этом году, о том, что США ”будут охранять” сирийскую нефть.

По словам Бусейны Шаабан, часто выступающей от имени президента Сирии Башара Асада, у него нет никаких сомнений в том, что ”наша земля должна быть целиком и полностью освобождена от иностранных оккупантов, будь то террористы, турки или американцы”.

Война бушует в стране уже более восьми лет с участием соседних государств и сверхдержав, включая Турцию, Иран, США и Россию. Дипломат прокомментировала ситуацию на фоне активного продвижения правительственных сил на северо-запад Сирии. Согласно данным, опубликованным Организацией Объединенных Наций, с 16 декабря в южной провинции Идлиб усилились воздушные бомбардировки, ускорившие перемещение населения, начавшееся в ноябре.

В результате недавней эскалации погибли десятки мирных жителей и было перемещено не менее 80 000 гражданских лиц, в том числе 30 000 только за последнюю неделю, заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По ее словам, генеральный секретарь встревожен сообщениями о нападениях на маршрутах эвакуации, по которым гражданские лица пытаются бежать на север в безопасные места. Зима усугубляет положение людей, которые нуждаются в жилье и еде, помимо прочих базовых потребностей, добавил представитель ООН.

Растут опасения за судьбу мирных жителей, проживающих в Идлибе. В понедельник Сирийско-американское медицинское общество объявило о приостановке своей деятельности в двух крупных больницах региона и эвакуации пациентов и персонала. Эти да объекта обслуживали 300 000 человек.

В интервью Шаабан заявила, что война была навязана САР: ”Война велась против Сирии. Не против президента, а против страны и ее народа”.

По данным Международной кризисной группы, за годы войны более трети инфраструктуры Сирии было разрушено или повреждено. В результате конфликта половина населения покинула страну, а 11,7 млн человек в стране нуждаются в гуманитарной помощи.

Между тем, вопрос о том, что делать с членами ИГИЛ (запрещена в РФ), заключенными в лагерях на севере Сирии, еще не решен. По словам Шаабан, вероятно, заключенные, удерживаемые курдами, предстанут перед судом в Сирии. Европейские страны, включая Великобританию, лишили боевиков ИГИЛ гражданства, чтобы предотвратить их возвращение.

После победы над ИГИЛ и на фоне продвижения в Идлибе, последнем оплоте повстанцев, Сирия рассматривает варианты восстановления. Шаабан сказала, что только странам, которые поддерживали Дамаск во время войны, будет предоставлена возможность помогать в восстановлении страны. ”Китай - серьезный кандидат в помощники. У Пекина есть деньги, опыт, и он дружит с нами. Как и Россия”, - сказала дипломат.

Несколько западных стран уже заявили, что не будут участвовать в восстановлении разрушенной войной страны. В прошлом году Никки Хейли, бывший посол США в ООН заявила, что идея о помощи Америки в ”восстановлении Сирии” для Асада и его российских сторонников ”абсурдна”.