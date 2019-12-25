Предметы, похожие на гранаты, нашли у фантаста в Москве - источник

Полицейские нашли в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича в Москве восемь предметов, напоминающих боевые гранаты, рассказал источник в правоохранительных органах.

"Во вторник были обнаружены восемь предметов, внешне похожих на осколочные гранаты", - приводит его слова РИА Новости.

Источник пояснил, что предметы переданы на экспертизу, которая установит их боеспособность.

В ГУМВД по российской столице данные сведения не комментируют.

Об обысках, прошедших в квартире Конторовича на Мосфильмовской улице, ранее сообщил Telegram-канал Mash.