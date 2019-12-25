В мечетях Ингушетии зазвучат экологические проповеди

В скором времени в Ингушетии может заработать проект по чтению экологических проповедей в мечетях региона - он позволит посредством религии развить экосознание в местных жителях.

"Экологическим центром "Зеленый месяц" планируется запустить проект по экопросвещению и развитию экосознания у людей через призму религии. Суть заключается в том, чтобы проводить экологические проповеди в мечетях после пятничной молитвы. Будет составлено учебно-методическое пособие для имамов мечетей, в которых будет представлена вся необходимая информация по экологии с использованием аятов из Корана и хадисов", - сообщил руководитель центра Адам Калиматов, передает "Это Кавказ".

Центр также планирует вести образовательную работу со школьными учителями по основам религии. Его руководство рассматривает и идеи по борьбе с незаконной рубкой леса.

Напомним, общая площадь лесного фонда Ингушетии - 84,4 тыс га, леса республики часто страдают из-за пожаров и вырубки.