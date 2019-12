США ждут рождественского подарка от Северной Кореи

Китай призвал США предпринять "конкретные шаги”, согласованные президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на сингапурском саммите в прошлом году. CNN в материале China calls on US to take 'concrete steps' with North Korea пишет, что в интервью государственной газете People's Daily министр иностранных дел Китая Ван И призывал Вашингтон и Пхеньян ”разработать реальную дорожную карту” для установления мира и ”достижения полной денуклеаризации на полуострове”.

Он связал недавнюю напряженность в отношениях между двумя странами с провалом саммита в июне 2018 года, добавив, что итоговое совместное заявление не было ”эффективно выполнено”, ”а законные опасения КНДР не были рассмотрены и восприняты всерьез”. В совместном заявлении в Сингапуре северокорейский лидер ”подтвердил неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова”, и Трамп согласился ”предоставить гарантии безопасности” Северной Корее.

Дипломаты из Пхеньяна и Вашингтона пытаются договориться о сделке, в результате которой Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия и баллистических ракет, используемых для его доставки, в обмен на освобождение от санкций США и ООН, которые нанесли ущерб экономике Северной Кореи. Однако с тех пор усилия зашли в тупик, и Северная Корея постоянно обвиняет США в отсутствии прогресса.

За действиями Пхеньяна начали пристально следить после того, как высокопоставленный государственный чиновник предупредил, что США ”получат рождественский подарок”, если прогресса в вопросе снятия санкций наблюдаться не будет. Представители американского министерства обороны заявили, что ожидают запуск баллистических ракет большой дальности.

Но источник, знакомый с тактикой нынешнего руководства Северной Кореи, сказал CNN, что шансы на то, что Пхеньян действительно проведет запуск спутника, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или детонирование ядерного оружия очень малы, поскольку такие действия сочтут провокацией в Китае и России, которые остаются наиболее важными международными торговыми партнерами КНДР. По некоторым данным, на долю Китая приходится почти 90% импорта Северной Кореи.

Во вторник Трамп пошутил, что ждет от Северной Кореи подарок иного рода: ”Может быть, они мне пришлют красивую вазу вместо запуска ракеты, - сказал Трамп. - Возможно у меня будет ваза или какой-нибудь другой хороший подарок. Кто знает, что нас ожидает”.