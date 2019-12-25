Семья отравилась газом в Армении

Тела четырех человек, в том числе двух подростков были найдены сегодня в одной из квартир города Алаверди Лорийской области Армении, информирует пресс-служба СК страны.

Сообщается, что прибывшие на место оперативники обнаружили тела супружеской пары и их детей 2002 и 2004 годов рождения.

В ведомстве отметили, что при осмотре квартиры оперативники констатировали, что газовая печь была включена, а датчик утечки газа отключен от электропитания, передает РИА Новости.

По статье "выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" возбуждено уголовное дело. Виновникам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.