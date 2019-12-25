"Русский Tesla Cybertruck" продают в Москве

В Москве выставлен на продажу "русский Tesla Cybertruck", сделанный местными умельцами из ВАЗ-2109. Объявление опубликовано на сайте Auto.ru.

Уникальное авто продается за 666 тыс 666 рублей. Продавцы утверждают, что машина не бита и отлично покрашена. В качестве плюсов отмечаются "панорамная крыша, тонировка 95%, отличный обзор", а также "огромная задняя дверь", выполняющая роль входа и багажника.

Создатели машины обращают внимание на "футуристичные формы и заниженную подвеску" модели, которые, по их мнению, "приковывают взгляды окружающих", а также на уникальные диски ручной работы.

Авторы объявления заверяют, что машина на ходу, имеет все необходимые документы, но все же рекомендуют будущему хозяину возить с собой болгарку.

Напомним, американская Tesla, специализирующаяся на электроавтомобилях, показала Cybertruck в конце ноября. Дизайн автомобиля взят из киноленты "Бегущий по лезвию", действие которого происходит как раз в ноябре 2019 года.