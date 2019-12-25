Хабиб позвал Макгрегора в клетку после 10 побед

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что предоставит возможность ирландцу Конору Макгрегор отыграться.

В то же время "дагестанский орел" подчеркнул, что его условия должны быть соблюдены.

"Передайте ему, чтобы выиграл десять боев подряд, и тогда мы рассмотрим вариант реванша с ним", - цитирует чемпиона Sputnik Казахстан.

В первом поединке двух звезд ММА в октябре прошлого года россиянин одолел Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.