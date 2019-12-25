Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с Днем солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил азербайджанцев мира с Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря.

"Этот исторический день, который впервые был отмечен по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, ежегодно празднуется нашим народом с большим воодушевлением как символ нерушимого единения миллионов наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, вокруг идеологии азербайджанства, их верности Родине", - напомнил он.

"После восстановления государственной независимости Азербайджан, продемонстрировав организованное единство и солидарность в моменты исторических испытаний нашего недалекого прошлого, добился большого развития и успехов во всех сферах", - поведал президент.

"Сегодня Азербайджанское государство, благодаря независимой внутренней и внешней политике, растущему международному авторитету, экономической, политической и военной мощи, вступило в новый этап развития. Наша страна, являющаяся инициатором и участником многих глобальных транснациональных и региональных проектов, внося весомый вклад в энергетическую безопасность мира, превратилась в важный транзитный и логистический центр в регионе. Наши богатые природные ресурсы и экономический потенциал создают надежную основу для дальнейшего усиления геостратегических позиций Азербайджана, и мы будем продолжать последовательную политику в этом направлении", - заверил глава государства.

"Системные реформы, осуществляемые в социально-экономической, политико-правовой сферах и в государственном управлении, более активное привлечение к данному процессу преданной идеалам национальной независимости молодежи с современным мировоззрением уверенно приближают нас к поставленным целям стратегического развития. Как результат успешной политики в стране обеспечены прочная общественно-политическая стабильность и национально-духовное согласие, значительно улучшилось материальное благосостояние наших граждан", - отметил президент.

"В то время, как в отдельных регионах мира происходят сложные этнополитические процессы, противостояния на религиозной и конфессиональной почве, гуманитарные катастрофы, Азербайджан является уникальным пространством, где сохраняются стабильность, этнорелигиозная толерантность и мультикультуральные традиции. Проведение многих авторитетных международных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы мира и безопасности, беспокоящие людей на современном этапе, проблемы межцивилизационного диалога, в том числе II Саммита религиозных лидеров мира, XVIII Саммита глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения, и переход к Азербайджанской Республике председательства в Движении на очередные три года, является наглядным примером международного авторитета нашего государства. Неслучайно наша столица Баку, вошедшая сегодня в число самых красивых городов мира, превратилась в центр важных призывов к обеспечению мира и спокойствия в глобальном масштабе", - сказал Ильхам Алиев.

"Объявление "Года Насими" в Азербайджане по случаю 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими - одна из знаменательных страниц нашей общественно-культурной жизни в этом году. Разнообразные мероприятия, проведенные в рамках "Года Насими" в нашей стране и за ее пределами, явились еще одной демонстрацией общечеловеческого значения азербайджанской культуры", - уточнил он.

"Справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и восстановление нашей территориальной целостности остается для нас судьбоносной задачей. Военно-экономическое могущество государства, наши постепенно укрепляющиеся позиции на международной арене и активные политико-дипломатические усилия мобилизованы на разрешение этой болезненной проблемы в соответствии с национальными интересами Азербайджана. Успехи, достигнутые в последние годы нашей армией на фронте, также показывают, что день, когда Карабах - исконная и вечная азербайджанская земля будет освобождена от врага и историческая справедливость восторжествует, недалек", - подчеркнул глава государства.

"В настоящее время Азербайджанская Республика переживает период блестящего и устойчивого развития. Проживающие в различных уголках мира наши соотечественники, сердца которых переполнены любовью к Азербайджану, также не остаются в стороне от этого исторического процесса, их большие заслуги в прогрессе нашего народа, доведении до мировой общественности правды об Азербайджане достойны высокой оценки", - заявил президент.

"Надеюсь, что наши соотечественники, где бы они ни жили, наряду с интеграцией в жизнь стран, в которых проживают, будут хранить национальную самобытность, морально-нравственные ценности, привязанность к исторической Родине, демонстрировать единство действий и идей, нерушимую солидарность во имя настоящего и светлого будущего Азербайджана. Уверен, что наши многочисленные диаспорские организации в зарубежных странах и впредь с решительной волей и высоким патриотизмом будут прилагать усилия во имя этих целей, всегда будут приумножать славу нашего народа и государства", - сказал Ильхам Алиев.