"Северный поток-2" подключил Европу к России

Строительство газопровода "Северный поток-2" – одна из побед России на международной арене в 2019 году, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, начало реализации газового проекта привело к улучшению отношений с европейскими партнерами.

Также в числе российских побед Климов назвал закрепление за Россией статуса главного миротворца в Сирии, саммит "Россия – Африка", а также улучшение отношений с США, Японией и Сербией, передает "ПолитРоссия".