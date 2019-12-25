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"Северный поток-2" подключил Европу к России

&quot;Северный поток-2&quot; подключил Европу к России

Строительство газопровода "Северный поток-2" – одна из побед России на международной арене в 2019 году, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, начало реализации газового проекта привело к улучшению отношений с европейскими партнерами.

Также в числе российских побед Климов назвал закрепление за Россией статуса главного миротворца в Сирии, саммит "Россия – Африка", а также улучшение отношений с США, Японией и Сербией, передает "ПолитРоссия".

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