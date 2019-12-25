Скворцова и Голикова поспорили "об ужасном здравоохранении" в России

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова опровергла слова вице-премьера Татьяны Голиковой об "ужасном" проведение оптимизации в сфере здравоохранения. Она охарактеризовала этот заявление как "излишне эмоциональное".

Ранее вице-премьер заявила о том, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно, итогом этого стало падение качества услуг в области здравоохранения.

Комментируя данную оценку, Скворцова обратила внимание разный уровень проведения оптимизации. По ее мнению, на качество и доступность нововведения не ухудшили. "Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет", - сказала она, отметив, что в сфере здравоохранения идет позитивное движение, передает ТАСС.