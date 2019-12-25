Рябков рассказал об ответе России на санкции против "Северного потока-2"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, какими могут быть ответные меры за санкции против "Северного потока-2".

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Дипломат пояснил, что ограничения на въезд в Россию могут быть введены против американских политиков, проявивших "наибольшую активность" в продвижении этой и других санкционных инициатив. Рябков добавил, что на данный момент "в Конгрессе циркулируют" более десяти таких проектов.

Замглавы МИД РФ указал, что Москва не будет спешить с реальными, а не риторическими ответными мерами за санкции против "Северного потока-2", но они в любом случае последуют.

Рябков не исключил, что Америка и в новом году будет расширять антироссийские санкции против физических и юридических лиц, заверив, что РФ обязательно отреагирует на эти меры Штатов - "взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".