Засуха снизила урожайность зерновых в Дагестане

В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий за последние несколько лет снизился средний показатель урожайности зерновых культур, сообщили в Россельхозцентре республики.

Уточняется, что в нынешнем году в регионе проведены апробация и регистрация посевов сельскохозяйственных культур на площади 10, 1 тыс га, однако на урожайность отрицательно повлияла летняя засуха.

В Россельхозцентре Дагестана отметили, что апробация и регистрация проведена в 37 хозяйствах 13 районов республики, передает "РИА Дагестан".