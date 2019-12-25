Тбилисский транспорт будет бесплатно работать в новогоднюю ночь

Общественный Транспорт Тбилиси в новогоднюю ночь будет обслуживать пассажиров бесплатно, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Он уточнил, что 31 декабря с 23.00 на 75 маршрутах 160 единиц автобусов будут ездить с интервалом в 30 минут. Кроме того, жителей и гостей столицы бесплатно будет обслуживать канатная дорога Рике-Нарикала.

"Мы думаем, что такое содействие населению имеет важное значение, такой же подход у нас будет и в рождественскую ночь", - отметил он.

По такому графику общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4:00 утра, а канатная дорога – до 3:00 часов ночи 1 января, передает Спутник-Грузия.