Почему у Армении есть большие и маленькие проблемы, какие изменения ждут Центробанк, что будет с тарифами на электроэнергию - Анализ армянских СМИ за 21 – 27 декабря. Экономика

Gallup International Association обобщила результаты 1517 опросов, проведенных в ноябре этого года во всех административных районах столицы, в десяти областях, областных центрах и селах Армении. На вопрос, довольны ли они своей жизнью, 20,7% респондентов ответили, что полностью довольны, 57,5% – скорее довольны, 10,5% сказали, что вообще ею недовольны, - пишут армянские СМИ.

Жители Армении назвали большие и маленькие проблемы страны

Самой большой проблемой в стране граждане Армении считают безработицу, а самой маленькой – коррупцию, - читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. Материальную и экономическую обеспеченность оценили как очень хорошую лишь 5% опрошенных граждан, как хорошую – 22,9%, как среднюю – 59,3%.

"По сравнению с двумя предыдущими этапами показатель "очень хорошо" здесь увеличился в два раза, в мае такой же ответ дали 2,2%. Такой же рост зафиксировал показатель "хорошо". Здесь у нас также есть примерно 7% положительный рост", - рассказал директор полноправного члена Gallup International Аssociation в Армении ООО "Эм-пи-джи" Арам Навасардян. 2,8% респондентов оценили нынешнюю экономическую ситуацию в Армении как очень хорошую, 16,3% – как хорошую, 54% – как среднюю. 21% опрошенных отметил, что через год будет жить лучше чем сейчас, 41,9% – лучше в некоторой степени, 4,5% – хуже в некоторой степени, а 2,4% – значительно хуже.

Деятельность оппозиции одобрили 25,5%, негативно оценили 61,2%. Деятельность парламента Армении положительно оценили 43,1%, деятельность правительства – 54,9%, президента – 83%, а деятельность премьер-министра одобрили 83,2%. Что касается существующих трех важнейших проблем, то 34,1% граждан отметили безработицу, такой же процент – низкие пенсии, 32,8% – экономическую ситуацию, 24,1% – нагорно-карабахский конфликт, 15,2% – плохое состояние образовательной системы, 10,3% – плохое состояние сферы здравоохранения, 7,7% – миграцию, 7,4% – внешнюю политику и вопросы обороны, 7,2% – рост цен и инфляцию, 7% – коррупцию.

В Ереване было опрошено 33% населения, в областях – 67%, - отмечает интернет-ресурс. Данные соцопроса прокомментировал изданию экс-премьер Армении, экономист Грант Багратян: "В 2019 году экономическая ситуация могла быть хуже, что касается 2020-2021 гг., то я не вижу шансов, что ситуация постепенно улучшится. С точки зрения структурного роста единственное, что выросло - это перерабатывающая промышленность. В целом в результате провозглашенной в прошлом году новой экономической политики превалируют импорт и продажа автомобилей, игры и горнодобывающая отрасль", - сказал Грант Багратян, добавив, что называть это успехом можно лишь в невероятном случае.

Центробанк Армении начнет работать по-новому

Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что в Центральном банке Армении ожидаются серьезные сдвиги, которые непосредственно повлияют на дальнейшую деятельность банка. По сведениям издания, председатель Центробанка Артур Джавадян создает в банке исполнительный комитет.

"Создание исполнительного комитета – требование международных структур и законодательства, а также оно поощряется Международным валютным фондом. Это, конечно, официальная версия. Согласно муссируемым в финансовой сфере разговорам, в июле следующего года истекает второй срок пребывания на посту Джавадяна, и, создавая исполнительный комитет, Артур Джавадян "усиливает" в Центральном банке нынешнюю команду молодых специалистов, которая за годы его председательства выросла в профессиональном плане и прошла через многочисленные испытания. Сегодня многие констатируют, что в историческом плане нынешний ЦБ находится на самой сильной позиции как в сохранении финансовой стабильности, так и в осуществлении контроля и денежно-кредитных функций", - пишет газета.

Глава КРОУ пообещал: электроэнергия не подорожает

Действующие тарифы на электроэнергию с 1 февраля 2020 года останутся для потребителей неизменными, заявил на итоговой пресс-конференции председатель Комиссии по урегулированию общественных услуг (КРОУ) Гарегин Баграмян, читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. "С января 2020 года начинается погашение кредита на модернизацию Армянской АЭС. Это тот кредит, за счет привлечения которого мы продлеваем срок эксплуатации атомной электростанции", - сказал Гарегин Баграмян. В результате обсуждений с оператором электроэнергетической системы, министерством территориального управлении и правительством удалось обеспечить такие режимы работы атомной электростанции, чтобы вопрос повышения тарифа не ставился, - добавил энергетик.

Как сорить деньгами

Газета "Грапарак" пишет, что уже несколько дней общественность возмущенно обсуждает, почему боровшийся в свое время против разбазаривания государственных средств Никол Пашинян позволяет себе транжирство, когда речь касается его семьи, и почему за счет государственного бюджета куплена машина стоимостью $30 тыс, обслуживающая его старшую дочь. Депутат парламента от фракции "Мой шаг" Тигран Улиханян считает, что не нужно возмущаться: "Если все соответствует закону, значит, проблем нет".

- А позволяет ли нам философия революции такое расточительство?

"Какое это имеет отношение к философии революции?", - ответил он.

- Люди считают, что на эти деньги можно было решить первоочередные проблемы.

"Я не принимал решения об этой сумме, это не тот вопрос, чтобы привлекать мое внимание. Что касается проблем, то мы повседневной работой пытаемся решать их в порядке первоочередности".

- На ваш взгляд, народ проголосовал за вас для того, чтобы вы в первую очередь обеспечивали свое благосостояние?

"Вы считаете, что наша деятельность приводит к тому, что мы обеспечиваем благосостояние семьи Никола Пашиняна?"

- Просто констатируем факт покупки машины.

- "Но если закон требует, что в этом порочного?"

- Закон не принуждает.

"Нет, я уверен, что ничего незаконного не было. И это не тот вопрос, на который нужно обращать такое большое внимание", - подвел итог депутат

Впрочем, сам венценосный премьер считает, что под его руководством страна идет (или едет?) верным путем: "Некоторые уважаемые пользователи распространяют в эти дни мое выступление в парламенте Армении о служебных машинах в Дании и задают вопрос, помню ли я это выступление", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

"Не только помню, но и после революции в Армении количество служебных машин сократилось на 448. Сейчас Армения находится на самом низком уровне по количеству служебных машин. В Армении никогда не было так мало служебных машин. По крайней мере, в последние 20 лет. Мы поставили задачу постоянно превышать свой рекорд", - написал премьер-министр.

"Именные" олигархи

У каждой власти есть свой олигарх, - читаем в газете "Иратес". "У Левона Тер-Петросяна был Хачатур Сукиасян, у Роберта Кочаряна – Гагик Царукян, у Сержа Саргсяна – все, а у Никола Пашиняна – "гибкий - ловкий" Самвел Алексанян. Последний некоторое время назад, когда Артур Ванецян был "на коне", позвонил Ванецяну: "Ванецян, джан, ты мой шеф". Когда Ванецян оказался не "на коне", опять позвонил ему: "Ванецян, джан, ты мой брат, но уже не мой шеф". Кстати, "гибкий - ловкий" в прошлом году не украсил общину Малатия-Себастия световыми эффектами на Новый год - не было настроения. Говорят, его племянника освободили от должности руководителя общины. В этом году личный олигарх Пашиняна опять украсил общину – с другим размахом, поскольку уже тесно общается с близкими Пашинянов. Более того - все еще не утихают разговоры о возможности стать сватами", - пишет автор публикации.

Мэрия продолжает принимать дорогие "подарки"

Хотя скандал с дарением КамАЗов пока не успел утихнуть, мэрия Еревана продолжает получать дорогие "подарки", - пишет газета "Грапарак". По сведениям издания, очередной элитный даритель – собственник компании "Джермук групп", бывший депутат парламента от Республиканской партии (РПА) Ашот Арсенян, который подарил мэрии десять снегоуборочных машин, получив за это разрешение на строительство многоквартирного здания на территории так называемого "трамвайного парка", где находится административное здание "Джермук групп". "Уже несколько дней нам не удается связаться с Арсеняном или его близкими, а обращаться в мэрию для разъяснении просто нет смысла, поскольку здесь обладают большим опытом по искажению действительности. Мы хорошо помним, как в мэрии опровергали информацию о дарении КамАЗов", - пишет газета.