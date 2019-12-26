Каспийск получит первый брендовый отель в регионе - СМИ

В наступающем 2020 году в дагестанском городе Каспийске откроется первый брендированный отель в регионе - его реконструирует компания Azimut Hotels Александра Клячина, - сообщает газета "Ъ" со ссылкой на источник в компании.

"Договор на управление объектом недвижимости в Каспийске заключен на 20 лет. Запуск отеля после реконструкции запланирован в 2020 году. Здание расположено на Пограничной улице, которая находится на балансе властей Дагестана. Предполагается, что в гостинице будет 130 номеров разных категорий, деловая и курортная инфраструктура, в том числе конференц-пространства на 600 кв м. Кроме того, в отеле будут работать открытый бассейн, пляж и spa-центр", - сообщает издание, передает "АиФ-Дагестан".

Сейчас под брендом Azimut Hotels, существующем с 2004 года, работает 41 отель в 33 городах России, Германии, Австрии и Израиля.