Общий предок человека и шимпанзе любил музыку и танец - японские ученые

Музыку и танец любил уже общий предок людей и шимпанзе приблизительно 6 млн лет назад, такие результаты дали эксперименты японских ученых с обезьянами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на публикацию в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании были задействованы семь шимпанзе, которым в течение шести дней исследователи давали послушать специально подобранные двухминутные мелодии. Оказалось, что у этих обезьян есть определенное чувство ритма. Во время музыки они слегка покачивали головой и телом, иногда даже хлопали в ладоши и пританцовывали.

"Когда музыку слушают люди, у них часто появляется желание ритмично двигаться, что предполагает тесную связь между слуховой и моторной зонами головного мозга. Наши результаты свидетельствуют о том, что у предпосылок для восприятия музыки и танца есть глубокие корни, они уже существовали у общего предка людей и шимпанзе примерно 6 млн лет назад", - цитирует вывод ученых ТАСС.