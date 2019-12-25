Колбаса или семга: какой "Оливье" предпочитают в России?

Назван самый распространенный в России "мясной" ингредиент традиционного новогоднего салата "Оливье". Соответствующий рейтинг составила компания "Медиалогия", проведя исследования в соцсетях, на форумах и в блогах.

Большинство пользователей - почти 27 тыс - отдали предпочтение "Оливье" с колбасой. Второе место занимает курица - 15,7 тыс, пишет "Газета.ру". Почетное третье место досталось говядине - 14,5 тыс пользователей.

Чуть более 3 тыс человек готовят "Оливье" с семгой, еще 2,7 тыс выбирают крабовые палочки.

Наименее распространенным вариантом оказалась индейка.