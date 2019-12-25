Полицейские Деды Морозы вышли на дежурство в Карачаево-Черкесии

Традиционная акция "Полицейский Дед Мороз" началась в органах МВД России, в том числе в МВД по Карачаево-Черкесии. Об этом информирует пресс-службы МВД по КЧР.

По словам представителя республиканского ведомства, в рамках акции правоохранители совместно с членами общественных советов при территориальных органах МВД России посетят детские дома, школы-интернаты, семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также социально неблагополучные и малообеспеченные семьи.

Полицейские поздравят ребят с новогодними праздниками и устроят для них спектакли, викторины, конкурсы и другие праздничные мероприятия, отметил представить МВД по КЧР.

Участников новогодних встреч Полицейский Дед Мороз расскажет о правилах безопасности и вручит специальную информационную памятку, подготовленную полицейскими для детей, передает РИА "Кабардино-Балкария".