Что прогнозируют нынешней власти в новом году, почему парламенту придется проснуться весной, зачем власти сдерживают АРФД - Анализ армянских СМИ за 19 – 25 декабря. Политика

Власти применяют две технологии: одна – вызвать в обществе ожидания, что все будет хорошо, вторая – внедрить технологии, благодаря которым можно обосновать, почему эти ожидания не становятся реальностью, - подводя итоги года, заявил на форуме исследовательского института "Политэкономия" директор института, политолог Андраник Теванян, пишут армянские СМИ.

Новый год станет концом блефа нынешней власти

"Власти пытаются показать, что их альтернативой является прежняя власть, люди с прозвищами, и пытаются с помощью созданного ими чудовища напугать общество. То есть власти применяют следующую технологию: "дорогой народ, если вы думаете, что мы неграмотные и недовольны нами, то подходите к этому с пониманием, поскольку альтернативой нам являются представители прежней власти, которую вы отвергли". Это абсолютный обман и блеф, и этот блеф лопнет в 2020 году, поскольку общество увидит, что есть альтернатива", - заявил Андраник Теванян, читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. Альтернативой действующей власти являются люди, предлагающие Армению нового качества и систему управления нового качества, которые могут быть как представителями прежней власти, так и новой системы, в том числе из некоторых здоровых кругов действующей власти.

"В основе блефа, который они запускают, – защита собственной власти. Самое важное, что не позволяет нам терпеть долго такую роскошь как действующая власть – это то, что власти не хотят брать на себя ответственность, а также не могут этого сделать из-за своих умственных способностей. Судя по всему, у них нет даже элементарного представления о том, как должен быть урегулирован нагорно-карабахский конфликт. Ставится лишь одна задача – как избежать ответственности", - сказал политолог.

В Армении за последний год политическая повестка формировалась преимущественно со стороны внепарламентских сил. Вопреки желанию властей и независимо от нее мы существуем и способны думать, заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.



"Они проиграли во всех политических дискурсах, они боятся вступать с нами в содержательные обсуждения. Эта власть разрушает матрицу системы ценностей, внедряет новые алгоритм "правильно – неправильно", новые понятия нравственности и безнравственности", - сказал он. По словам Армена Ашотяна, нужно быть Вангой, чтобы понять, что произойдет в стране в 2020 году. "Мы не знаем даже, что произойдет в течение дня: кого поймают, какие очередные гастрономические сравнения мы услышим из уст премьера, какой новый скандал разгорится и т.д. Сложно прогнозировать 2020 год, поскольку эта власть – пуля со смещенным центром тяжести, А когда центр тяжести пули смещен, то, как бывший судмедэксперт могу сказать, что это самые опасные пули для тела, поскольку когда они проникают в него, то разрушают и разлагают его непрогнозируемым образом. Эта власть – такая пуля", - сказал Армен Ашотян.

ВС Армении получили системы ПВО "Тор-М2КМ"

Армия Армении пополнилась сверхсовременными системами противовоздушной и противоракетной обороны "Тор-М2КМ" российского производства 2019 года, - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. "Это самое важное приобретение этого года. О количестве ничего сказать не могу. Военная тайна", - добавил премьер.

Парламент проснется весной

Газета "Паст" пишет со ссылкой на свои источники, что начало весенней сессии парламента Армении будет довольно горячим и бурным. Это, в первую очередь, обусловлено процессом ратификации Стамбульской конвенции, которая уже больше года находится в центре внимания общества и стала поводом для самых разных комментариев и критики. "Согласно сведениям, именно из-за ратификации этого соглашения Никол Пашинян на данном этапе вывел на первую линию Даниела Иоаннисяна, сделав его членом Общественного совета. Скорее всего, в течение последней недели января состоятся парламентские слушания, ключевую роль в которых сыграет именно Иоаннисян", - пишет автор публикации. По сведениям газеты, несмотря на имеющиеся серьезные внутренние разногласия по этому вопросу, правящая фракция добьется того, чтобы конвенция любой ценой была ратифицирована, поскольку, несмотря на крайне негативное отношение подавляющего большинства общества к этой конвенции, принято четкое политическое решение.

Кто достоин праздника?

Несмотря на то, что правительство в этом году выделило астрономические деньги на празднование Нового года, чтобы, как говорят представители власти, в новой Армении праздник был похож на праздник, тем не менее, в парламенте пока не украсили традиционную елку, которая обычно с середины декабря ставится в парламенте, чтобы депутаты могли сделать праздничные селфи, - читаем в газете "Грапарак". "Вместо этого уже больше недели елку украшает спикер парламента Арарат Мирзоян, раздавая премии: фактически в Национальном собрании решили, что праздника достойны только "верхи", а обычные граждане - только для того, чтобы работать. Кстати, 26 декабря фракция "Мой шаг" собирается созвать пресс-конференцию и подвести итоги парламентского года. А потом пойдет "подводить итоги" года за столом", - пишет газета.

Задержан собственник "5-го канала"

Очередному армянскому СМИ заткнули рот – задержан собственник телеканала "5-й канал" Армен Тавадян, сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Армении Марина Оганджанян, передает Aysor.am. Тавадян задержан в статусе подозреваемого. Речь идет об уголовном деле о подкупе или принуждении к даче ложных показаний, в рамках которого был задержан сторонник арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян.

Власти намерены сдерживать АРФД

Газета "Паст" пишет, что в последнее время АРФ "Дашнакцутюн" проявляет большую активность. По инициативе этой партии в ноябре мы стали очевидцами серьезных внутриполитических событий, за которыми последовали резкие оценки власти и различные угрозы, кстати, с непосредственным участием Никола Пашиняна. По сведениям издания, в ближайшее время ожидаются новые процессы и акции со стороны АРФ "Дашнакцутюн". "Причем, как утверждают наши источники, власти не собираются сидеть "сложа руки" и следить за всем этим в статусе наблюдателя. Согласно сведениям, власти направляют четкие месседжи о своих действиях через "экспертные" круги, обслуживающие их интересы. Как передают наши источники, действующие власти собираются предпринять серьезные шаги для сдерживания АРФД, вплоть до вызова представителей АРФД на допросы в рамках различных "сфабрикованных" дел и проведение проверок в возглавляемых ими ранее ведомствах, а также "вербовку" различных представителей АРФД. По нашим сведениям, власти установили для себя конечную цель – окончательно "изгнать" АРФД из политического поля, а если получится, прекратить также деятельность партии, как это сделал в свое время Левон Тер-Петросян", - пишет газета.

В парламенте назвали самого активного депутата 7-го созыва

Депутат фракции "Процветающая Армения", председатель постоянной комиссии по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции Микаел Мелкумян в очередной раз признан самым активным депутатом Национального собрания. Согласно опубликованной Parliament Monitoring информации, на его счету 160 выступлений и вопросов, - читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. Напомним, Микаел Мелкумян был самым активным депутатом также в парламентах 5-го и 6-го созыва.

Власти устали от Артура Ванецяна

Газета "Иратес" пишет: власти пытаются сделать все возможное, чтобы бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян не активизировался. "Они выбрасывают из "Окна Овертона" различные мнения, в частности о том, что Пашинян и Ванецян заранее договорились и играют вместе, что России ужасно не нравятся "игры" Ванецяна, поскольку это нонсенс, когда бывший глава Службы национальной безопасности занимается политикой. Власти, пожалуй, забывают "примеры" Владимира Путина и Сержа Саргсяна. Путин был видным сотрудником службы безопасности, а Серж Саргсян возглавлял Службу национальной безопасности. Кстати, как это ни парадоксально, у Сержа Саргсяна также есть общественная организация, которая называется "Родина", и которая, в отличие от созданной Артура Ванецяна одноименной общественной организации, по сей день оказывает через серьезных "доноров" большую материальную и военно-патриотическую помощь министерству обороны", - отмечает автор статьи.