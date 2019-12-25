Путин оценил экономику России

В России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, констатировал глав государства Владимир Путин, отметив, что на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.

По словам главы российского государства, это "хорошие предпосылки для достижения больших результатов". "У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут", - отметил он в ходе встречи с представителями российских деловых кругов и объединений.

Глава государства сообщил, что российское руководство понимает, что нужно делать для экономического роста в стране, передает РИА Новости.