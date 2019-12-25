Стало известно, могут ли россияне с верхних полок поездов сидеть на нижних

Пассажиры российских поездов, купившие билеты на верхнюю полку, смогут проводить время на нижней, но только с согласия обладателя билета на нее. Об этом рассказали в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК), комментируя сообщения СМИ о том, что в электронные билеты РЖД на верхние полки включат отдельное уведомление о том, что их обладатели могут сидеть на нижней полке.

В пресс-службе подчеркнули, что каждый, находясь в длительной поездке, имеет право на отдых и сервис в соответствии с классом обслуживания, который указывается в билете. Покупая билет, пассажир выражает согласие занимать именно то место, которое указано в нем. Поэтому пассажир с верхней полки может воспользоваться нижней, но только с согласия того, кто оплатил проезд на ней.

"Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес", - приводит сообщение ФПК ТАСС.