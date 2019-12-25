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Кабардино-Балкария определилась с прожиточным минимумом

Кабардино-Балкария определилась с прожиточным минимумом

Министр труда и социального развития Кабардино-Балкарии Алим Асанов на заседании республиканского правительства сообщил о размерах минимального прожиточного минимума в КБР за III квартал

По его словам, величина основывается на стоимости потребительской корзины и данных службы статистики.  "Величина прожиточного минимума за III квартал текущего года составила на душу населения 11199 рублей, трудоспособное население - 11640 рублей, пенсионеры - 8751 рублей, дети – 11945", - цитирует министра РИА "Кабардино-Балкария".

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