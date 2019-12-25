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Кадыров получил орден за служение исламу

Кадыров получил орден за служение исламу

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден "За служение религии Ислам" I степени. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".

Награда была вручена политику за "весомый вклад в распространение и укрепление религии Ислам, а также защиту Пророка Мухаммада".

Награждение прошло в рамках отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман Чечни, который состоялся в государственном театрально-концертном зале Грозного.

Напомним, в марте уходящего года Всемирная исламская лига присвоила Рамзану Кадырову титул "Герой ислама", также он получил высшую награду Палестины - орден "Звезда Иерусалима".

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Вестник Кавказа

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