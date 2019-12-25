Уголовное дело о теракте в парламенте возобновили в Армении

Прокуратура Армении приняла решение о возобновлении расследования уголовного дела о теракте в парламенте в 1999 году, рассказала пресс-секретарь надзорного ведомства Аревик Хачатрян.

По ее словам, вдова убитого в результате теракта вице-спикера Юрия Бахшяна Анаит и ее представитель обжаловали вынесенное ранее решение о прекращении дела.

"Жалоба была удовлетворена генеральным прокурором, и дело направлено в следственный орган для возобновления расследования", - цитирует Хачатрян РИА Новости.

Напомним, 27 октября 1999 года группа преступников, во главе с Наири Унаняном, ворвалась в зал заседаний, взяла заложников, а затем открыла стрельбу. Жертвами теракта стали восемь человек, в том числе премьер-министр и спикер Вазген Саркисян и Карен Демирчян.

Пять лет спустя состоялся суд над семью террористами, шестеро из них получили пожизненные сроки, еще один - 14 лет лишения свободы. Имена подлинных заказчиков этого преступления так до сих пор и не были названы.