Специальные учебники по русскому языку созданы для школьников из Азербайджана, Армении и Узбекистана

Российские специалисты подготовили учебно-методические комплекты по русскому языку как иностранному для учеников начальных классов школ Азербайджана, Армении и Узбекистана. Такое сообщение опубликовано на сайте федерального портала "Российское образование".

"По многочисленным просьбам зарубежных преподавателей разработаны первые учебники по русскому языку как иностранному с национальной спецификой... Все учебно-методические комплекты предназначены для бесплатного распространения в электронном формате", - поведала на итоговом заседании Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка глава Минпросвещения России Ольга Васильева.

В создании учебников участвовали авторы стран, для которых предназначено то или иное учебное пособие. При подборе текстов, иллюстраций и заданий учитывалась языковая, бытовая, ментальная, географическая и политическая специфика.