Минимум трое школьников погибли в ДТП в Грузии

Три жертвы смертельного ДТП, произошедшего сегодня у села Чаквистави Кобулетского района Аджарии, опознаны, они оказались школьниками. Об этом рассказала глава Минобразования Аджарии Майя Хаджишвили.

"На данном этапе идет процесс идентификации. Сейчас я точно могу сказать, что трое из них - школьники. Возраст остальных устанавливается", - цитирует министра Sputnik Грузия.

Авария случилась сегодня днем около Национального парка Мтирала, врезались друг в друга грузовик и "легковушка", в итоге последняя упала в обрыв с высоты примерно 10 м. Все люди, ехавшие в машине, умерли на месте. Изначально сообщалось, что это были иностранные туристы, но позже в СМИ появилась информация, что все жертвы ЧП - школьники.