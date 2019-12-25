Земляне скоро невооруженным глазом увидят сближение Луны и Венеры

В выходные, 28 и 29 декабря, все жители Земли смогут увидеть невооруженным глазом сближение Луны и Венеры, об этом рассказал сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По его словам, в юго-западной части неба, низко над горизонтом, сразу после захода Солнца будет заметен тонкий лунный серп в сопровождении Венеры, пишет ТАСС.

А уже завтра живущие на Урале россияне смогут увидеть затмение Луной части Солнца. Астрономическое явление можно будет понаблюдать с 7:34 до 08:00 мск, максимальную фазу затмения для Урала - 15% - можно будет увидеть у самого горизонта в 07:34 мск.

"У нас будут видны только частные фазы кольцевого солнечного затмения. Кольцевое солнечное затмение будет видно в районе экватора в Малайзиит", - добавил Санакоев.