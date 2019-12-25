Россию "минируют" из Украины?

Назван предполагаемый источник анонимных звонков о минировании общественных учреждений в России.

По словам главы "Антикризисного центра проблем безопасности"(АЦПБ) в Грузии, политолога Давида Пурцхванидзе, возможный источник "телефонного террора" использует купленные телефонные номера операторов из Европы и Грузии, а сам может располагаться под Киевом.

Массовые звонки о минировании общественных учреждений по всей России Пурцхванидзе назвал массовым "шантажом целой страны", пишет "Комсомольская правда".

В управлении московского МВД, в свою очередь, отметили, что речь в данном случае действительно идет об иностранном источнике, так как злоумышленников, действующих на территории России легко отследить.