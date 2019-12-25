Зеленский опять запретил покупать свет у России

Президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам, подписав соответствующие поправки в закон "О рынке электрической энергии".

В его пресс-службе добавили, что Кабмин Украины может на время аннулировать запрет при необходимости избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме.

Кроме того, при большом колебании цен на рынке Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может определять предельные цены "на сутки вперед", пишет РИА Новости.

Напомним, Украина прекратил закупки российского электричества в 2015 году. В сентябре уходящего года Верховная Рада разрешила импорт света из РФ и Белоруссии по двусторонним договорам, поставки из России стартовали в октябре.

Новая модель рынка электроэнергии вступила в силу на Украине с 1 июля, теперь государство больше не является единственным покупателем и продавцом, цены на электричество стали независимыми.