На улицы Сочи сегодня выходят "Автобусы желаний"

Сегодня вечером на улицах курортного Сочи стартует флешмоб "Автобусы желаний", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Тематический транспорт начнёт свою работу во всех районах Сочи. Конечно, их отличительными особенностями станут светящиеся гирлянды и играющие в салоне новогодние песни и музыкальные композиции, - передает "АиФ-Юг".

В новогодних автобусах пассажиров ждут приятные сюрпризы – так, за рулем может оказаться Дед Мороз. Жители и гости курорта смогут добраться на "Автобусе желаний" до Лазаревского, Адлера и в Красную Поляну.

Новогодние автобусы будут ездить по городским маршрутам вплоть до 9 января.