Seahorse и Rockpiper проведут засыпку подводной части "Северного потока-2"
Суда специального назначения Seahorse (Нидерланды) и Rockpiper (Кипр) произведут засыпку подводного участка газопровода "Северный поток-2".
Об этом говорится в распоряжении российского правительства о контроле иностранных судов в Балтийском море.
Seahorse и Rockpiper выполнят "транспортировку гравия и подводную каменную засыпку", пишет ТАСС. Данные работы необходимы для прокладки трубопровода.
Суда будут находиться под контролем до 31 декабря следующего года.
Вестник Кавказа
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