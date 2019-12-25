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Seahorse и Rockpiper проведут засыпку подводной части "Северного потока-2"

Seahorse и Rockpiper проведут засыпку подводной части &quot;Северного потока-2&quot;

Суда специального назначения Seahorse (Нидерланды) и Rockpiper (Кипр) произведут засыпку подводного участка газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в распоряжении российского правительства о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Seahorse и Rockpiper выполнят "транспортировку гравия и подводную каменную засыпку", пишет ТАСС. Данные работы необходимы для прокладки трубопровода.

Суда будут находиться под контролем до 31 декабря следующего года.

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