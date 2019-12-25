Нотр-Дам де Пари может обвалиться

Своды Нотр-Дам де Пари могут обвалиться из-за строительных лесов, размещенных внутри еще до пожара, рассказал настоятель собора Патрик Шове.

"Сегодня мы можем сказать, что существует 50% вероятность того, что его сохранят. Также есть и 50% вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода, поэтому, как видите, здание все еще не очень надежно", - цитирует священника "Интерфакс".

По его словам, необходимо полностью извлечь леса, чтобы сохранить здание, а это сложно сделать так, чтобы не причинить собору еще больший ущерб. В итоге реставрация собора стартует, скорее всего, не раньше 2021 года.

Напомним, в этом году в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два века не устраивали рождественскую мессу: ее перенесли в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь около Лувра.