Повар из Турции угостит Путина тортом "Сармат"

Повар из турецкого города Бурса Хасан Аджар собирается угостить президента России Владимира Путина тортом в виде новейшего российского ракетного комплекса "Сармат". Кулинар намерен вручить ему свой подарок при личной встрече.

Ранее сообщалось, что в июле повар отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) в Кремль в связи с началом поставки в Турцию ЗРС С-400. Комментируя событие пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обрадовались пирогу.

"Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек, и по реакции из России понял, что эта идея имела успех", - сказал он, отметив, что не знает пробовал ли его творение президент России.

По словам повара он бы хотел угостить российского лидера пирогом "с пылу с жару, а это нельзя сделать посредством почты". "Поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на прием не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты "Сармат", - цитирует собеседника РИА Новости.

Аджар сообщил также, что уже отправил Пескову письмо с просьбой о содействии в организации встречи.

Ранее сообщалось, что 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек длиной 2023 м.