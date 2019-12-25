Попокатепетль проснулся в Мексике

В Мексике объявлен желтый уровень тревоги из-за активизации вулкана Попокатепетль. Такое сообщение распространил Национальный координатор службы гражданской обороны.

"Начиная с 04.21 (12.21 мск) наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до 1 км, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 м замечены раскаленные обломки", - цитирует его РИА Новости.

Сейчас в стране вступила в действие вторая фаза "желтого уровня" тревоги, она не предполагает эвакуации либо прекращения трудовой деятельности в районе Попокатепетля.

Название вулкана переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", он расположен в 50 км от Мехико.