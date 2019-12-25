Медведев создал ОЭЗ на территории Грозного

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Грозного "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа" (ОЭЗ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что данный вопрос обсуждался в ходе состоявшегося между политиками телефонного разговора.

"Я выразил искреннюю благодарность и признательность Дмитрию Анатольевичу от имени всего чеченского народа и лично от себя за это решение, а также за постоянное внимание к нуждам Чечни и поддержку наших усилий, направленных на ускоренное развитие экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении Кадырова.

Уточняется, что впервые вопрос о создании ОЭЗ поднимался на двусторонней встрече в прошлом году.

Кадыров подчеркнул, что создание ОЭЗ имеет для республики огромное значение. "В начале года в Сочи было подписано соглашения с четырьмя потенциальными резидентами, которые готовы вложить в зону более шести млрд рублей, создав 650 рабочих мест. Управляющей компанией определено ОАО "Чеченнефтпхимпром", – поведал глава республики в сообщении, размещенном в соцсети.

Кадыров отметил, что для руководителей компаний на территории ОЭЗ созданы все условия для на налаживания производства.