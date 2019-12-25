Нурмагомедов сыграл в футбол с "казахстанским Ником Вуйчичем" (ВИДЕО)
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в Алматы пообщался с "казахстанским Ником Вуйчичем" - 11-летним Али Турганбековым, мальчиком с ограниченными возможностями здоровья, но безграничным стремлением к развитию и позитиву.
Спортсмены обменялись подарками: Нурмагомедов подарил Али смартфон, а мальчик вручил российскому бойцу мяч с подписями знаменитых футболистов - Неймара, Кавани, Мбаппе, Тьяго Сильва.
Кроме того, Нурмагомедов и Турганбеков сыграли в футбол прямо на сцене перед поклонниками.
"Приятно было познакомиться, Братишка", - написал в своем Instagram Нурмагомедов.
"Хабиб Нурмагомедов уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю. Я желаю ему много-много побед и довольство Всевышнего!" - в свою очередь обратился Али.
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Khabib and Ali!👍 АльхамдулиЛлях 🙏☝️ Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок( оригинал мяч⚽️ с автографом Неймара, Кавани, Мбаппе, ТьягоСильва)🤗 но ещё более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как @khabib_nurmagomedov уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю🙏😊✊🤜🤛 Я желаю ему много много побед 💪💪💪и довольство Всевышнего!☝️☝️☝️🙏 А также очень благодарю @muhammad_umarov.001.big и @sava9 за помощь в организации встречи😊✊ @turganbekov_amir @sparta.astana.promotion #khabibnurmagomedov #ali_amir_happy #ali #motivation #krasava #силамечты #unlimitedfootball
Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 24 Дек 2019 в 7:22 PST
Ранее Турганбеков сыграл в футбол с Марадоной, Месси, Неймаром, Мбаппе и Лингардом.
Напомним, Нурмагомедов приехал в Алматы в качестве почетного гостя на турнир Gorilla Fighting Championship 23.
Вестник Кавказа
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