Нурмагомедов сыграл в футбол с "казахстанским Ником Вуйчичем" (ВИДЕО)

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в Алматы пообщался с "казахстанским Ником Вуйчичем" - 11-летним Али Турганбековым, мальчиком с ограниченными возможностями здоровья, но безграничным стремлением к развитию и позитиву.

Спортсмены обменялись подарками: Нурмагомедов подарил Али смартфон, а мальчик вручил российскому бойцу мяч с подписями знаменитых футболистов - Неймара, Кавани, Мбаппе, Тьяго Сильва.

Кроме того, Нурмагомедов и Турганбеков сыграли в футбол прямо на сцене перед поклонниками.

"Приятно было познакомиться, Братишка", - написал в своем Instagram Нурмагомедов.

"Хабиб Нурмагомедов уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю. Я желаю ему много-много побед и довольство Всевышнего!" - в свою очередь обратился Али.

Ранее Турганбеков сыграл в футбол с Марадоной, Месси, Неймаром, Мбаппе и Лингардом.

Напомним, Нурмагомедов приехал в Алматы в качестве почетного гостя на турнир Gorilla Fighting Championship 23.