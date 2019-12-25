Жириновский включил Белоруссию в состав России

Белоруссия может войти в состав России как один из федеральных округов, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что жители сохранят право на "язык и культуру".

"Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, это может быть федеральный округ – Западный федеральный округ", - сказал политик, комментируя требования Минска, передает телеканал "Россия 24".

Глава либерал-демократов подчеркнул, что жители и России, и Белоруссии готовы к реализации такого сценария.