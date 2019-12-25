Подросток атаковал учительницу молотком в Екатеринбурге

Школьник напал на учительницу с молотком в Екатеринбурге. Об этом сообщили местные СМИ, идет проверка.

ЧП случилось сегодня утром в школе №24. Пятнадцатилетний девятиклассник якобы пытался "отомстить" педагогу за плохую отметку.

В пресс-службе горздрава рассказали, что учительница не получила серьезных травм, пишет РИА Новости.

Проверку по факту нападения пока проводит полиция, однако делом заинтересовался Следственный комитет.

И.о. директора школы Наталья Порубенко сообщила, что юноша, атаковавший педагога, был "по характеру неконфликтный, спокойный", на учете в полиции не состоял. Его семью женщина охарактеризовала как благополучную.