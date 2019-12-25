Искусственный мозг размером 10 кв мм создали из клубка нанопроволок

Американские и японские ученые создали электронный чип, основной составляющей которого является нейроморфная сеть из серебряных нанотрубочек, при прохождении по ней электротока ведущая себя как нейронная сеть головного мозга. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вместе с коллегами из Национального института материаловедения Японии (NIMS) фактически сделали действующую модель мозга. Она представляет собой "клубок" тончайших серебряных нанопроволок, покрытых изолирующим полимером. Площадь всего устройства - 10 кв мм.

Случайным образом собранные на кремниевой пластине нанопроволоки создали высокоорганизованные структуры, напоминающие те, что формируют неокортекс - часть коры мозга, отвечающую за высшие функции: язык, восприятие и познание. В точках пересечения нанопроводов из-за миграции атомов серебра через полимерное покрытие возникли 10 млн соединений, аналогичных нейронным синапсам, через которые соединяются и общаются клетки мозга.

Когда ученые прикладывали напряжение к двум концам нейроморфной сети, она "пыталась" отыскать самые электрически эффективные пути, таким образом, "синаптические элементы" совместно занимались оптимизацией переноса тока, возникали самоорганизующиеся динамические процессы, параметры которых сближали их с процессами, происходящими в мозге.

Более того, с помощью нейроморфной наносети ученые сумели воспроизвести электрические характеристики, аналогичные связанным с функциями мозга высокого порядка - запоминанием, обучением, забыванием, бодрствованием и сном.

"Устройство постоянно развивается. Оно может "придумать" различные модели поведения, которые не повторяются. Это очень похоже на то, как ведет себя человеческий мозг", - приводит слова авторов работы РИА Новости.

Исследователи надеются, что новую технологию можно будет использовать для создания умных и одновременно энергоэффективных машин, созданных на принципиально иных принципах, чем используемые в нынешних компьютерах.