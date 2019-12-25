Россия предложила Израилю служебный безвиз

Россия предложила Израилю рассмотреть возможность заключения соглашений о реадмиссии и о безвизовых поездках государственных служащих по дипломатическим и служебным паспортам. Об этом информирует российский МИД по итогам очередного раунда российско-израильских консультаций по консульским вопросам.

В сообщении указано, что одним из основных приоритетов остается совершенствование нормативно-правовой базы. "В частности, российской стороной было предложено рассмотреть возможность заключения соглашений о реадмиссии и о безвизовых поездках госслужащих по дипломатическим и служебным паспортам", - поясняет российское внешнеполитическое ведомство.

Главное внимание стороны уделили проблемам, связанным с растущим числом отказов во въезде в Израиль российским гражданам, которые прибывают в страну в безвизовом режиме, передает РИА Новости. Также была подчеркнута необходимость координации усилий по противодействию торговле людьми, незаконной трудовой миграции и другим видам трансграничной преступности.