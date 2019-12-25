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Путин назначил прокуроров в два региона Северного Кавказа

Путин назначил прокуроров в два региона Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин назначил прокуроров Ставропольского края и Северной Осетии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить на 5-летний срок … Лоренца Александра Александровича - прокурором Ставропольского края; Морозова Александра Анатольевича - прокурором Республики Северная Осетия - Алания", - сказано в документе.

Кроме того, Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю - начальника тыла Вячеслава Болгова.

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Вестник Кавказа

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