Украинцы предпочитают встречать Новый год в Крыму

Многие жители Украины едут встречать Новый год в Крым, здесь же они собираются провести и зимние каникулы. Об этом сообщил глава парламентского комитета по туризму Крыма Алексей Черняк.

"Как приезжали, так и будут приезжать", - выразил уверенность он, пояснив, что у многих на полуострове живут друзья, есть недвижимость.

"В аэропорту видно, сколько людей на посадке подают украинские паспорта, чтобы вылететь в Москву", - цитирует собеседника "КП Крым".

Далее Черняк отметил, что пропускная способность на границе составляет до семи тысяч человек в сутки.