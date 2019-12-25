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На западе Грузии улетела в обрыв легковушка с туристами, все погибли

На западе Грузии улетела в обрыв легковушка с туристами, все погибли

У села Чаквистави в Кобулетском районе Грузии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Авария случилась сегодня днем неподалеку от Национального парка Мтирала.

По словам очевидцев, после столкновения легковушка упала в обрыв с высоты около 10 метров. Все пассажиры погибли на месте от полученных травм. Согласно неподтвержденной информации, среди погибших четверо туристов и один водитель. На месте происшествия работают спасатели, бригады скорой помощи и полиция.

Возбуждено уголовное дело, передает "Sputnik Грузия".

 

 

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