Опасный туман накрывает Москву

Сильный туман придет сегодня в Москву и останется в столице до утра, такое сообщение опубликовано на сайте столичного главка МЧС.

В нем говорится, что видимость составит всего 200-500 м. Туман пробудет в городе до 10.00 мск завтрашнего дня.

Автолюбителям рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, отказаться от внезапных маневров, таких как обгоны, перестроения, опережения.

Пешеходов просят не забывать о необходимости светоотражающих элементов, особенно при движении по краю проезжей части.