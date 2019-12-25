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Пенсионерки из Терека не пустили самолет в Нальчик

Пенсионерки из Терека не пустили самолет в Нальчик

Пожилые жительницы Терека сорвали рейс, следовавший из Москвы в Нальчик.

По информации МВД, между пенсионерками вспыхнула ссора из-за мест в салоне.

Замечания сотрудников экипажа самолета женщины оставили без внимания. Все закончилось руганью с использованием пассажирками нецензурных выражений.

По статьям "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "Мелкое хулиганство" составлены административные протоколы. Скандалисткам угрожает штраф или арест на срок до 15 суток.

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Вестник Кавказа

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