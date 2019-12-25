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В Кабардино-Балкарии создали министерство промышленности, энергетики и торговли

В Кабардино-Балкарии создали министерство промышленности, энергетики и торговли

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о создании министерства промышленности, энергетики и торговли. Документ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

Учитывая переформатирование отдельных ведомств в регионе, в кабмине было образовано министерство промышленности, энергетики и торговли. Главой министерства назначен Шамиль Ахубеков, который до этого занимал должность министра промышленности.

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Вестник Кавказа

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