В Кабардино-Балкарии создали министерство промышленности, энергетики и торговли

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о создании министерства промышленности, энергетики и торговли. Документ опубликован на официальном сайте руководителя республики.

Учитывая переформатирование отдельных ведомств в регионе, в кабмине было образовано министерство промышленности, энергетики и торговли. Главой министерства назначен Шамиль Ахубеков, который до этого занимал должность министра промышленности.